Estate tra animali e natura. Cervi, caprioli, lupi e faine. La storia in immagini

L’associazione "Amici del museo di storia naturale" di Macerata è andata in trasferta a Fiastra e per la precisione al Cea (Centro di Educazione Ambientale) Valle del Fiastrone, in località Cupolo 26/A area Sae dove il consigliere del Comune di Fiastra con delega all’Ambiente Carlo Vecchioli ha presentato il suo documentario "La sete nel bosco - L’estate degli animali nella valle del Fiastrone". "Come associazione Amici del Museo di Storia Naturale di Macerata - spiega il membro del direttivo Carlo Vecchioli, medico e naturalista nonché esperto in riprese con le fototrappole - abbiamo pensato, visto il periodo estivo, di presentare la visione commentata di tale documentario e devo dire che la sala del Cea non è stata sufficiente ad accogliere tutti gli interessati che si sono trattenuti anche dopo il filmato per fare domande e chiedere informazioni e notizie sulla valle del Fiastrone, sulla fauna selvatica e sulla tecnica della ripresa con le foto trappole".

Come è andata la presentazione? "Oltre le aspettative - commenta Vecchioli - e coinvolgendo i presenti con storie curiose e affascinanti di animali intorno a una pozza d’acqua. Ho filmato una ventina di specie: cervi, caprioli, lupi, faine, poiane, allocchi, astori, picchi e molti altri abitanti dei Monti Sibillini. Il tutto osservando loro per giorni interi, senza disturbarli e in silenzio".

Cosa si aspetta per il futuro? "Sono rimasto davvero colpito dall’affluenza, la qualità e dall’interesse mostrato dal pubblico composto anche da numerosi turisti e auspico una collaborazione fra il Comune di Fiastra, il Museo del Camoscio di Fiastra, il Cea Valle del Fiastrone e l’Associazione Amici del Museo di Storia Naturale di Macerata che potrà prendere forma attraverso un calendario di eventi da condividere".

Su cosa sta lavorando ora? "Non posso dire ancora molto ma sto lavorando a un importante e impegnativo progetto che coinvolge questa zona dei Sibillini, che farà utilizzo di molte professionalità e che coinvolgerà una serie di enti e associazioni che ringrazio sin da ora. Non vedo l’ora di poterlo presentare e ma ogni cosa ha bisogno del suo tempo, soprattutto se la protagonista è la Natura".