"Estate, turisti in calo. Ma abbiamo retto"

"A Porto Recanati si è registrato un calo di presenze turistiche intorno al 15 per cento e non posso certo dire di essere soddisfatto, anche se siamo riusciti a limitare le perdite. Infatti le altre città della Riviera del Conero hanno subito, in media, una diminuzione di visitatori più o meno del doppio, rispetto a noi. L’idea, per l’anno prossimo, è quella di organizzare grandi manifestazione con Numana e Sirolo". Così il vicesindaco Giuseppe Casali, che ha la delega al turismo, si esprime in merito all’estate appena passata, durante la quale gli operatori balneari avevano parlato sul Carlino di una netta diminuzione di villeggianti e turisti in città. Proprio lui si è incontrato martedì scorso con l’associazione Riviera del Conero e gli operatori turistici per fare il punto sulla stagione. "Dai primi numeri emersi nel confronto, che non sono definitivi ma comunque molto attendibili, la Rivera del Conero ha subito un calo generale del 30 per cento – spiega Casali –. Mentre riguardo alla nostra situazione, c’è sempre un trend negativo: dai calcoli che abbiamo effettuato sull’incasso della tassa di soggiorno, si è registrato all’incirca un 15 per cento in meno di pernottamenti a Porto Recanati. Non ne sono affatto contento – precisa l’amministratore –, ma dobbiamo tenere conto di una serie di fattori negativi che non hanno per nulla aiutato: dalle tante piogge fino all’alluvione in Romagna che sporcato il nostro mare per buona parte dell’estate, passando al difficile momento economico in Italia. L’unica consolazione, però, è di esserci difesi meglio rispetto ad altre realtà limitrofe". E, secondo il vicesindaco Casali, ha contribuito anche il lavoro svolto dal Comune.

"Tutti i concerti all’arena Gigli hanno avuto il pienone, e poi ci sono state tante iniziative gratuite che hanno riempito il paese di visitatori – osserva ancora –. In più, abbiamo dato il nostro apporto con la pedonalizzazione del centro, che ha aiutato chiunque voleva girare per Porto Recanati, così come ci siamo attivati per nuove piste ciclabili. È chiaro che non si può competere con i prezzi stracciati dell’Albania, perciò gli operatori turistici devono decidersi a investire per offrire un turismo di maggiore qualità. Da parte nostra – conclude Casali –, l’intenzione è di mettere in piedi per la prossima estate delle manifestazioni di ampio respiro con più date, insieme a Sirolo e Numana, dopo che lo stiamo già facendo da tempo con Loreto e Recanati".