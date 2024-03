Estetista, muratori, cuochi e assistenti bagnanti

Studio estetico di Macerata cerca estetista da inserire con tirocinio di 6 mesi. Età max 29 anni (codice offerta 323344/1). Impresa edile cerca muratori, manovali e autisti di mezzi d’opera (escavatoristi etc) per cantieri a Macerata e provincia. Si richiede esperienza consolidata, patente B, auto propria. Si offre assunzione immediata a tempo determinato trasformabile (codice offerta 422448/1). Ristorante/pizzeria di Monte San Giusto cerca un cuoco per apertura attività. Si richiede minima esperienza nel ruolo. Si offre tempo determinato con possibilità di proroga a tempo indeterminato (codice offerta 534862/1). Fondazione di Recanati che gestisce diverse strutture assistenziali cerca un cuoco/a aiuto cuoco/a con esperienza per preparazione pasti. Si offre tempo determinato full time su turni per 6 mesi rinnovabile (codice offerta 827/4). Centro vacanze di Cingoli cerca assistenti bagnanti. Tempo determinato di 3 mesi circa (codice offerta 22694/6). Curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.