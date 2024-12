Estetiste e barbieri all’opera tra gli ospiti della casa di riposo

Non è solo luccichii di luci il Natale a Recanati, ma anche un’attenzione particolare ai circa 70 ospiti della casa di riposo intitolata ad Ester Ggili, la mamma del tenore recanatese. Il nuovo Consiglio di amministrazione, guidato da Riccardo Ficara Pigini, oltre a garantire le normali attività per il benessere dei propri ospiti e a lavorare per il nuovo accreditamento della struttura, ha deciso di fare loro un regalo prendendosi cura anche del loro aspetto fisico. Per le signore hanno chiamato un’estetista che ha provveduto a curare le mani ad ognuna di loro e, in qualche caso, anche a dare una spennellata di smalto rosso natalizio sulle unghie mentre per gli uomini è giunto in sede Gabriele della barberia "Sandro e Gabriele" che ha provveduto a un bel taglio di barba e capelli per ogni "nonno": "poche piccole cose, ma che per gli anziani sono carezze dal valore inestimabile, commenta Ficara Pigini. Nei giorni di Natale poi tutti riceveranno un pacchettino con un piccolo pensiero, così che nessuno si senta solo in una giornata di festa. Grazie a tutti i consiglieri per il supporto, grazie agli artigiani che si sono subito messi a disposizione".