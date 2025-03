Estintori non in regola, denunciato negoziante

Non aveva sottoposto alla revisione periodica gli estintori nella sua attività: nei guai un commerciante. I militari della stazione dei carabinieri di Macerata, in collaborazione con i colleghi del Nucleo carabinieri ispettorato lavoro, hanno denunciato un commerciante 45enne, residente in provincia di Ancona, per la violazione inerente la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I militari che hanno proceduto al controllo dell’attività hanno accertato, infatti, che il titolare dell’esercizio pubblico non aveva adottato le idonee misure per prevenire gli incendi, poiché aveva omesso di sottoporre a revisione periodica gli estintori del locale, mettendo così a rischio l’incolumità dei lavoratori e dei clienti dell’attività.