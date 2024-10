Estorsione alla compagna, condanna a 7 anni

Estorsione e stalking alla ex fidanzata, per queste accuse un uomo di 32 anni è stato condannato a sette anni di reclusione.

I fatti finiti al centro del processo sono avvenuti nel periodo che va da marzo del 2021 a marzo del 2023, tra Porto Recanati e Montefano. La vittima è una trentenne originaria dell’est Europa, mamma di due bambini nati da una precedente relazione. La donna aveva iniziato una una storia con un marocchino conosciuto a Porto Recanati. Ma lui, poco dopo l’inizio della loro relazione, avevva cominciato a farle richieste di denaro, promettendo alla compagna che poi le avrebbe restituito tutto. Le aveva raccontato prima di avere alcune difficoltà sul lavoro, poi di avere qualche problema con la legge, ma che dopo aver pagato un avvocato avrebbero potuto iniziare insieme una vita felice, insieme con i due bambini. Così la donna, convinta dalle sue parole, aveva cominciato a sborsare somme di denaro, prima 700 euro, poi 100 euro. Nel frattempo la relazione tra i due diventava sempre più difficile, con frequenti litigi nel corso dei quali il marocchino insultava la donna: "Mi tradisci, sei una stupida, una pazza, una psicopatica" le diceva. Continuando a reclamare somme di denaro, a un certo punto l’uomo l’aveva persino convinta a chiedere un finanziamento di 5mila euro, visto che lei non aveva più soldi da dargli.

E poi c’erano le discussioni continue, sempre più violente. In una occasione il marocchino, al culmine di una lite in auto, aveva lanciato contro la donna un mazzo di chiavi, poi l’aveva colpita alla testa più volte, facendola battere contro il volante, sotto gli occhi di uno dei due bambini.

Un’altra volta l’uomo si era presentato sul posto di lavoro della trentenne, a fine turno, pretendendo soldi, minacciandola e dicendole che l’avrebbe rovinata, raccontando tutto alla madre di lei e al padre dei suoi due figli: "Ti faccio vivere l’inferno, guardati sempre le spalle".

Sempre più spaventata per la propria incolumità e soprattutto per quella dei suoi due bambini, la donna si era confidata anche con alcune amiche e aveva deciso di farsi seguire da una psicoterapeuta. E alla fine, esasperata, era arrivata a lasciare il compagno e a denunciarlo.

L’altro giorno in tribunale a Macerata si è chiuso il processo. Il pubblico ministero Francesca D’Arienzo, ricordando la deposizione della donna in aula e gli altri elementi raccolti nel corso dell’istruttoria, ha chiesto la condanna a sette anni di reclusione per l’imputato. E il giudice Domenico Potetti ha condiviso le sue conclusioni, infliggendo la pena richiesta. Ora l’uomo, difeso dall’avvocato Silvia Vigoni, potrà comunque fare appello contro la sentenza di primo grado.

Chiara Marinelli