Estorsione all’assessore, condannato

Per la tentata estorsione nei confronti dell’assessore comunale di Corridonia Matteo Porfiri, è stato condannato a due anni e otto mesi un pakistano, Imran Khan, 38 anni, finito sotto accusa per aver minacciato di morte Porfiri e dei lavoratori.

I fatti erano avvenuti il 19 agosto 2022 a Trodica di Morrovalle, dove si trova l’azienda di servizi agricoli Hortus Trade, società fondata da Porfiri che opera da anni nel settore dell’agricoltura e dell’orticoltura di pieno campo. Porfiri aveva assunto per la stagione invernale dei marocchini, che così si erano licenziati dall’azienda del pakistano, la Agriservice. Ma Khan non aveva condiviso la scelta, e si era presentato da Porfiri aggredendolo e minacciandolo di morte, per costringerlo a licenziare i lavoratori e farli tornare da lui.

Il corridoniano però aveva avuto la freddezza di registrare quella scenata, e non solo non si era fatto intimidire dal ricatto, ma aveva subito denunciato l’accaduto ai carabinieri.

I militari avevano avviato le indagini e acquisito le testimonianze per fare luce sulla vicenda. E il pakistano era finito sotto accusa per il reato di tentata estorsione. Ieri in tribunale a Macerata, come chiesto dal pubblico ministero Enrico Barbieri, Khan è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione e a mille euro di multa dal giudice Francesca Preziosi.

In seguito all’episodio c’eano state anche ulteriori indagini sulla Agriservice, mentre tutti gli accertamenti sulla Hortus avevano accertato la totale regolarità dell’azienda.

