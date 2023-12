Estorsione a luci rosse sui social: spillati seimila euro a un trentenne

Macerata, 14 dicembre 2023 – Sembrava una ragazza disinibita in cerca di nuovi amici, e invece era un ivoriano in cerca di soldi facili. Tre uomini sarebbero caduti nella "sextortion", l’estorsione con video compromettenti, messa in atto da due soggetti, che ora sono sotto processo. Imputati sono Hawa Kone, 32enne della Costa d’Avorio residente in Lombardia, e Michele Russo, 40enne di Riva del Garda che, però, assicura di essere anche lui una vittima della stessa estorsione. I fatti sarebbero avvenuti a novembre del 2021. Un trentenne di San Severino avrebbe ricevuto su Facebook la richiesta di amicizia da una certa Francesca Capparucci. La ragazza si sarebbe mostrata più che socievole, e in breve il settempedano sarebbe stato convinto a fare una videochiamata: nel corso della chiacchierata, da cosa nasce cosa, l’uomo sarebbe stato invitato a spogliarsi e a dedicarsi a pratiche di autoerotismo. Poi però, la sedicente Francesca lo avrebbe ricattato: "Ho registrato tutto: o mi paghi, o mando il video a tutti i tuoi amici". Il settempedano, spaventato, avrebbe fatto due ricariche, una da 500 euro, l’altra da 495, su una carta Postepay, poi avrebbe fatto un bonifico di cinquemila euro su un conto francese. Ma alla ennesima richiesta di soldi – 10mila euro – avrebbe detto basta e avrebbe denunciato tutto ai carabinieri.

Le indagini avrebbero portato i militari a Kone, che avrebbe raggirato altre due persone. Un uomo di Udine sarebbe stato sedotto e poi ricattato da una falsa Daniela Orsini, che poi avrebbe preteso bonifici mensili di 600 o 900 euro, dal 2016 al novembre 2022, sempre per non diffondere il video imbarazzante del friulano. Un altro di Pordenone sarebbe stato invece contattato da una "Valverde", costretto poi a pagare duemila euro. In questi due casi, i bonifici sarebbero stati fatti sul conto intestato a Russo. Ieri, in udienza preliminare, l’avvocato Giorgio De Seriis ha chiesto il processo con il rito abbreviato per l’ivoriano, fissato dal giudice Giovanni Manzoni per il 6 marzo prossimo. Per Russo invece l’avvocato Andrea Cocchini ha fatto presente che l’uomo si ritrova sotto accusa in diversi tribunali, ma sarebbe stato lui stesso vittima di Kone, che prima lo avrebbe ricattato e poi, quando erano finiti i soldi, lo avrebbe costretto a mettergli a disposizione il conto corrente; anche il 40enne però avrebbe subito l’estorsione, e avrebbe subito anche la diffusione del video che lo riguardava. Il giudice però ha ritenuto opportuno il processo, che si aprirà a gennaio del 2025.