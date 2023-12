Estorsione nel cantiere: condannato

Accusato di estorsione, è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione Marsel Mati. Assolta invece la sorella, Marsida Mati. La vicenda riguardava il cantiere di via Santa Rita da Cascia a Tolentino. Nel 2019, a un’asta due imprese abruzzesi avevano acquistato una palazzina in costruzione. Ma arrivati nel cantiere, secondo la tesi dell’accusa, avrebbero trovato Mati. Per andarsene, questi avrebbe preteso che i due imprenditori affidassero dei lavori alla sua società, la Marma, di cui era amministratrice la sorella Marsida. I due avrebbero accettato, affidandogli alcuni interventi e pagando 15.600 euro. Mati però avrebbe preteso altri pagamenti, per liberare il cantiere. Allora uno dei due imprenditori avrebbe pagato quanto richiesto, l’altro si sarebbe fatto dare una liberatoria per chiudere i rapporti con la Marma.

Mati allora avrebbe portato le fatture in tribunale, ottenendo un decreto ingiuntivo di 70mila euro. Così Mati avrebbe indotto in errore il tribunale, e avrebbe ottenuto il pignoramento dell’immobile in via Santa Rita e di somme. Allora i due imprenditori abruzzesi avrebbero accettato una transazione, consegnando a Mati un assegno a testa di 30mila euro. Ma poi era partita la denuncia, e fratello e sorella sono finiti sotto accusa per estorsione e falso ideologico. Marsel e Marsida Mati, difesi dagli avvocati Vando Scheggia e Riccardo Leonardi, hanno chiesto il processo con il rito abbreviato, che si è chiuso ieri mattina. Il pm Vincenzo Carusi ha chiesto la condanna di entrambi. I difensori hanno sollecitato l’assoluzione. Alla fine il giudice Claudio Bonifazi ha assolto Marsida Mati "per non avere commesso il fatto". "Questo, essendo lei accusata quale legale rappresentante della gruppo Marma, ha escluso ogni coinvolgimento della società nella vicenda – commentano gli avvocati Scheggia e Leonardi –. Dunque, riteniamo che sia stata riconosciuta la liceità degli accordi raggiunti con le imprese abruzzesi attraverso la transazione con Marma e il conseguente pagamento di 60mila euro. Il giudice ha poi escluso per entrambi gli imputati il reato di induzione al falso ideologico, per la richiesta del decreto ingiuntivo, ritenendo insussistente il fatto, a conferma della regolarità di tale iniziativa giudiziaria". Marsel Mati è stato condannato però per estorsione, condanna su cui i difensori annunciano l’Appello.

Paola Pagnanelli