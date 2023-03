"Estorsione nel cantiere del Vaccaj" Il costruttore Crucianelli a processo

di Paola Pagnanelli

Avrebbero pagato meno e in modo irregolare una restauratrice, impegnata nei lavori per il teatro Vaccaj. Per questo sono finiti sotto processo, accusati di estorsione, l’imprenditore edile Enrico Crucianelli di Macerata e Luigi Pisani, di Loro Piceno, direttore tecnico per conto della ditta Afart. Ma gli imputati respingono ogni accusa.

I fatti da chiarire sarebbero avvenuti tra il novembre del 2017 e l’aprile del 2018. Dopo l’incendio del 2008, la Regione aveva appaltato i lavori di restauro dello storico teatro di Tolentino alla ditta Rest-Edile di Crucianelli. Questi aveva poi subappaltato l’opera alla Afart. Secondo l’accusa, Crucianelli avrebbe stipulato due contratti con una restauratrice, a novembre del 2017, per la pittura della volta del teatro, per un compenso di 20mila euro. Ma alla professionista poi sarebbero stati chiesti altri e più complessi interventi, per i quali lei avrebbe chiesto un compenso ulteriore di 80mila euro. Crucianelli però si sarebbe rifiutato di darle quanto richiesto, e sapendo delle difficoltà economiche della donna avrebbe minacciato di cacciarla dal cantiere, se avesse insistito con quelle pretese. La donna poi, a marzo del 2018, era stata assunta come dipendente dalla Afart, e le sarebbe stato detto di chiedere a quella ditta il pagamento del lavoro svolto. Ma Pisani, che si occupava dei restauri per conto dell’impresa, le avrebbe fatto figurare parte dei pagamenti, 3.200 euro, come stipendi, invece che come retribuzione per quanto fatto in virtù dei contratti con la Rest-Edile, le avrebbe chiesto fatture false per lavori mai fatti a Nola, sede della ditta, per darle altri 11.800 euro, e così alla fine l’avrebbe pagata solo 15mila euro invece dei 20mila pattuiti all’inizio. Anche Pisani avrebbe minacciato di cacciarla dal cantiere, se avesse insistito con le sue richieste economiche. In questo modo, secondo l’accusa, la restauratrice sarebbe stata sottopagata e le due imprese edili avrebbero risparmiato sul lavoro fatto da lei, approfittando della sua difficoltà economica.

Ieri mattina per gli imputati si è tenuta l’udienza preliminare, in tribunale a Macerata. Come chiesto dal pm Stefania Ciccioli, il giudice Domenico Potetti ha rinviato a giudizio entrambi: nel processo, si dovrà ricostruire come siano andate le cose. Gli imputati, che sono difesi dagli avvocati Gabriele Cofanelli e Marcello De Sanctis, respingono le accuse e sono pronti a chiarire la vicenda.