Estorsione per un’auto: condannato a sei anni

di Paola Pagnanelli

Un pestaggio per ottenere una Bmw da vendere in concessionaria: per questo, accusato di estorsione, è stato condannato a sei anni di reclusione Salvatore Tringale, 40enne di origini catanesi residente a Porto Recanati. Il fatto era avvenuto il 3 marzo del 2015. Nella vicenda erano stati coinvolti anche Salvatore Perricciolo e Davide Storlazzi. I due avrebbero convocato in concessionaria, la Delsa, un loro fornitore di auto, perché accelerasse con la consegna di una Bmw X5, già promessa a un cliente. Il fornitore era stato costretto a chiamare chi doveva mettere a disposizione l’auto, poi avrebbe iniziato a ricevere minacce e poi infine sarebbe stato pestato. L’uomo aveva tentato di scappare, trovando la porta della concessionaria chiusa a chiave, ma alla fine era riuscito a mettersi in salvo scavalcando una recinzione. Perricciolo, Storlazzi e Tringale, che si era aggiunto in seguito, lo avrebbero inseguito, ma l’arrivo dei carabinieri – che da tempo tenevano sotto controllo il gruppo – aveva impedito che potessero raggiungerlo. Alla fine l’uomo se l’era cavata con 20 giorni di prognosi per le botte ricevute. Il giorno dopo, Tringale aveva chiamato un altro fornitore, socio del primo, lo aveva minacciato e lo aveva costretto a pagare, ritirare e consegnare la Bmw da Roma a Porto Recanati. Mentre per Perricciolo e Storlazzi si è proceduto separatamente, con altri processi relativi all’attività della banda lungo la costa, era rimasto in piedi il processo a Tringale, che si è concluso ieri. Le accuse per lui erano sequestro di persona, violenza privata, lesioni ed estorsione. Le prime tre nel frattempo si sono prescritte, o sono divenute improcedibili non essendoci mai stata una querela. Rimaneva l’estorsione, per la quale il pubblico ministero Rita Barbieri ha fatto una articolata requisitoria, ripercorrendo i fatti e le complesse indagini svolte all’epoca dai carabinieri. L’avvocato difensore Vanni Vecchioli, in sostituzione del collega Simone Santoro, ha ridimensionato l’episodio. Ma alla fine il collegio ha inflitto al catanese la condanna a sei anni di reclusione. Ora comunque Tringale potrà fare appello.