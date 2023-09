Estorsione, ricettazione e spaccio. Doppio arresto dei carabinieri

Estorsioni e ricettazioni commesse in città tra il 2011 e il 2018, ne deve rispondere un macedone arrestato l’altro pomeriggio dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, che lo hanno bloccato mentre tentava di nascondersi in un negozio per sfuggire alla cattura. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione dei furti e delle rapine ai danni degli esercizi commerciali cittadini, i militari lo hanno individuato in una strada del centro cittadino. Il macedone, di 36 anni, è ricercato da tempo, irreperibile da aprile, poiché destinatario di un ordine di carcerazione per gravi reati che gli inquirenti gli contestano, quali l’estorsione e la ricettazione, commessi a Civitanova nel periodo tra il 2011 e il 2018.L’uomo, alla dei carabinieri, ha cercato di darsi alla fuga e ha provato a nascondersi all’interno di un esercizio commerciale, molto frequentato in quel momento. Tuttavia, è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri e quindi accompagnato nel carcere di Fermo, dove dovrà scontare la pena di due anni e dieci mesi di reclusione. Sempre i carabinieri di Civitanova, nel fine settimana, hanno arrestato un tunisino di 34 anni davanti al night club Top. Era ricercato da maggio per reati legati allo spaccio di stupefacenti, dovrà scontare 4 anni e 10 mesi.

l. c.