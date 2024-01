"Estorsioni per i debiti di droga". In due finiscono sotto processo

Estorsioni per costringere i clienti a pagare i debiti di droga: questa l’accusa di cui dovranno rispondere il tarantino 45enne Vincenzo Milione e la maceratese 23enne Roberta Pierucci. I fatti sarebbero avvenuti a settembre del 2021, quando i due furono anche arrestati. Secondo l’accusa, tutti e due un giorno sarebbero andati a Treia, avrebbero chiesto a un maceratese che abitava lì di vedersi in strada, e quando lui era sceso dall’appartamento Milione lo avrebbe preso a pugni e trascinato in auto. A bordo Pierucci avrebbe puntato un lungo cacciavite al fianco dell’uomo, invitandolo a non ribellarsi e picchiandolo con un attrezzo metallico. Così lo avrebbero convinto a pagare mille euro, come acconto degli ottomila reclamati per le ripetute cessioni di cocaina.

Solo il tarantino è accusato di un altro episodio analogo, che sarebbe avvenuto sempre alla fine di settembre. Il pugliese avrebbe dato appuntamento a un altro maceratese vicino al cimitero. All’incontro, gli avrebbe puntato al collo una pistola scacciacani senza tappo rosso, facendolo inginocchiare, poi avrebbe chiamato una amica del maceratese minacciandola e pretendendo 1.300 euro, saldo parziale dei 1.400 che lei avrebbe dovuto pagare sempre per aver comprato la cocaina da Milione. Il pugliese è dunque accusato anche di spaccio, e infine di ricettazione, perché in casa sua dopo l’arresto furono trovate 20 paia di scarpe, risultate rubate dal calzaturificio Doucal’s di Montegranaro. Milione e Pierucci erano stati arrestati il 30 settembre 2021: all’appuntamento con una vittima delle estorsioni, in un bar nei pressi dei Cappuccini, c’era anche la polizia. Il pugliese si era difeso dicendo di vendere olio, e di aver solo chiesto ai clienti quanto dovuto. Ieri per i due si è tenuta l’udienza preliminare. Il giudice Giovanni Manzoni ha accolto la richiesta del pubblico ministero Rita Barbieri e ha rinviato a giudizio entrambi: il processo inizierà il 25 febbraio dell’anno prossimo. In aula gli imputati, difesi dagli avvocati Federica Squadrini e Gabriele e Massimiliano Cofanelli, potranno dare in aula la loro versione dei fatti. Una delle persone che avrebbero subito l’estorsione si è costituita parte civile con l’avvocato Irene Di Simio.