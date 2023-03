Estra corre ai ripari: le bollette sono rateizzabili

di Lorena Cellini

Caro bollette, la Estra corre ai ripari e modifica il sistema di rateizzazione delle fatture in considerazione dei problemi generati dalle stangate arrivate nelle case dei civitanovesi nel mese di gennaio (per i consumi di dicembre) e che stanno arrivando anche in questi giorni, a cavallo tra febbraio e marzo, in seguito alla emissione della fattura successiva. "Vista la situazione generale di difficoltà delle famiglie e delle imprese, Estra ha deciso di agevolare quanto più possibile il pagamento delle bollette di gas e luce emesse dal primo gennaio al 31 marzo, in scadenza o scadute al massimo da dieci giorni". Comincia così una comunicazione che gli utenti troveranno nelle fatturazioni di questi giorni, sotto l’oggetto ‘modalità straordinarie’ varate da Estra "in un momento – viene spiegato – eccezionale del mercato dell’energia e adottate per garantire un aiuto concreto ai clienti che fino a oggi hanno dimostrato regolarità nel pagamento delle bollette". In sostanza, mentre in precedenza la rateizzazione non andava oltre le due tranches, adesso il piano per spalmare il debito potrà arrivare fino a sette rate nel caso di importi superiori a 2.501 euro. Sulla rateizzazione non saranno caricate né spese né interessi. Per bollette da 150 a 350 euro è possibile pagare in due rate; da 351 a 700 euro in tre rate; da 701 a 1.000 euro in quattro rate; da 1.001 a 1.500 euro in cinque rate; da 1.501 a 2.500 euro in sei rate e, oltre i 2.501 euro, in sette rate. Tutti possono richiedere la rateizzazione tramite il servizio clienti (800.128.128 da telefono fisso, 02.8270 da cellulare e 800.104.104 per le imprese). Chi ha attivo l’addebito diretto delle bollette sul proprio conto corrente e volesse richiedere la rateizzazione dovrà bloccare il pagamento alla propria banca e poi richiedere di accedere al piano rate. È una misura, questa, presa per rimediare al caos che si è scatenato dopo che tantissimi utenti hanno ricevuto bollette choc, con importi mai fatturati prima, appesantiti dal caro energia ma soprattutto dalle letture presunte dei consumi effettuate dall’azienda e che, per tanti casi, erano molto superiori a quelli reali. Una situazione che ha generato l’assalto agli sportelli di Estra di via Cecchetti dove c’è sempre la coda, con più cento accessi al giorno, e dove bisogna armarsi di pazienza e mettersi in coda per poter parlare con gli operatori che si stanno facendo in quattro per poter dare risposte a tutti.