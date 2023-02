Estra: "L’aumento del metano non dipende da noi"

di Lorena Cellini

Non si placa il caso delle bollette del metano choc arrivate ai civitanovesi ed Estra Energie, dopo giorni con gente in coda davanti agli sportelli, prende posizione e spiega che "non può fare altro che applicare i costi della materia prima, così come scaturiti dal mercato internazionale. La lettura dei contatori ci viene trasmessa dalla società che gestisce la rete di distribuzione del metano. Per non avere bollette a stima è importante che il cliente comunichi la lettura del suo contatore nel lasso temporale indicato in fattura". Precisa Estra "di avere accolto l’invito di Arera a fatturare mensilmente i clienti in tutela con uso riscaldamento, scelta fatta per seguire maggiormente l’andamento dei prezzi e facilitare le famiglie nella programmazione delle spese energetiche. A differenza di quanto accaduto ad altri operatori che hanno applicato modifiche unilaterali durante il corso di validità delle condizioni di fornitura di energia elettrica e gas, l’Antitrust non ha ad oggi emesso provvedimenti sanzionatori nei nostri confronti". Quanto ai comportanti da adottare da parte degli utenti, se la bolletta supera l’importo di 150 euro, può essere richiesta la rateizzazione in due rate mensili ed è allo studio di Estra la possibilità di aumentare il numero delle rate, quanto mai necessario perché molte fatture superano i mille euro. Nel merito del calcolo dei consumi, se la differenza tra la stima dei metri cubi inseriti in fattura supera gli 80 mc rispetto a quella reale, si può chiedere l’annullamento della bolletta e la sua riemissione. Sul fronte prezzi del gas "non si tornerà – chiarisce Estra – a quelli del 2020, tuttavia dagli oltre 300 euro a Mwh (Megawattora, ndr) toccati in agosto 2022 si registra un calo sensibile, tanto che in questi primi giorni di febbraio il costo si è attestato intorno ai 65 euro a Mwh. Il prezzo finale del mese di febbraio verrà applicato sulle bollette dei consumi di quel mese che arriveranno ai clienti a partire da aprile prossimo e solo da quel momento i clienti beneficeranno dell’attuale diminuzione del costo del metano". Intanto è bene attrezzarsi per comunicare i consumi effettivi: si può chiamare il numero verde 800.057057 (da telefono fisso) oppure lo 02.8270 (da cellulare) e seguire le semplici istruzioni della voce guida; utilizzare l’area clienti, selezionando il contratto per il quale si vuole comunicare l’autolettura; usare l’app Estra con lo smartphone o il tablet.