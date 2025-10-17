"Estumulazioni irregolari al cimitero. Le famiglie non vanno abbandonate"

"L’assessore Riccetti va affermando sulla stampa che gli errori commessi sono colpa dei dirigenti e mai della parte politica, che invece indica al dirigente cosa fare. Ma così si è creato un clima di timore tra i dipendenti comunali. In città manca completamente la cura dell’esistente, la manutenzione dalle aiuole, degli spazi pubblici, delle strade, della segnaletica". Lo afferma a Porto Recanati il gruppo di minoranza Centrodestra Unito, che nuovamente prende di mira l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Riccetti.

Secondo le due consigliere d’opposizione, Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbatini, sono diverse le criticità che riguardano le opere pubbliche e i lavori di manutenzione effettuati in paese. "Assessore Riccetti, ci corre l’obbligo di evidenziare che martedì, nel cimitero, si sono svolte alcune operazioni di traslazione di salme dai fornetti temporanei a quelli definitivi – osserva Centrodestra Unito –. Le operazioni si sono svolte senza alcuna chiusura del cimitero (che ricordiamo obbligatoria), senza la presenza di operai comunali e, sembra, anche senza l’ufficiale di polizia mortuaria e logicamente senza il custode. Le famiglie non meritano di essere abbandonate a se stesse". Ma non finisce qui l’affondo del gruppo di minoranza.

"Se tutto questo è vero, si conferma la totale incapacità della parte politica di programmare, di organizzare, di curare e mantenere la cura della città – riprendono Ubaldi e Sabbatini –. E non a caso, ci riferiamo all’assessore senza il quale nulla si muove. Avete voluto inserire tante nuove figure professionali, asserendo che questo serviva a elevare il livello qualitativo delle risorse umane, con tanto di offesa per chi c’era già da anni. Avete sacrificato figure operative per inserire livelli professionali più elevati, salvo poi affidare quasi tutto all’esterno con spese molto significative per l’ente. Avete creato un clima interno di diffidenza, di timore, di demotivazione del personale".

Inoltre, Centrodestra Unito si dice perplesso sulla situazione del decoro urbano: "Per non parlare delle erbacce al cimitero, sui marciapiedi, i cassonetti dei rifiuti sporchi, parzialmente rotti e senza coperchi e scoloriti dal sole e dalle intemperie. Non siete stati neanche capaci di sostituire i cartelli all’ingresso della città con scritto “Porto Recanati“, tutti arrugginiti e mal messi, alcuni illeggibili come quello all’ingresso sud, all’altezza dell’ex hotel Regina".

Giorgio Giannaccini