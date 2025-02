Esulta Romano:: "Il nostro progetto primo in città"

"Il nostro progetto è al settimo posto regionale e primo in città. Un grande successo dell’Associazione commercianti centro storico". Sono le parole di Giuseppe Romano, presidente dell’associazione, in merito ai finanziamenti ottenuti dalla Regione per la progettazione di un centro commerciale naturale. Sono quattro i progetti selezionati, per i quali arriveranno circa 500mila euro.

"Ben 12 attività dell’associazione, con il supporto della Confartigianato, hanno partecipato al bando regionale, dimostrando la forza della collaborazione e della visione condivisa – continua Romano (foto) –. Le domande presentate alla Regione sono state 72, di cui 69 dichiarate ammissibili e 41 finanziabili. Il nostro progetto ha ottenuto un punteggio eccellente, piazzandosi al settimo posto a livello regionale e al primo a Macerata. Un risultato straordinario che premia il lavoro di squadra e la determinazione dei commercianti del centro storico che hanno creduto in questa opportunità".

Adesso, al via la fase operativa, come continua il presidente: "Lavoreremo con impegno per realizzare concretamente il progetto, trasformando idee e strategie in azioni concrete per la crescita e la valorizzazione del nostro centro storico. L’Associazione Commercianti Centro Storico continuerà a essere punto di riferimento per lo sviluppo del cuore pulsante della città, portando avanti progetti innovativi e strategie condivise per un futuro sempre più forte e competitivo. Questo con Giorgio Franceschetti, Galleria Ferretti, Romano Uomo, Nocelli Sandro, Di Pietro, Erboristeria Verde, Meletani, Domizioli, Celeste, profumeria Absolute, il Prisma e Primadonna".