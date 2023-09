"Eternit a Montecassiano: attenzione all'ex plesso Area"

Attenzione alle coperture in eternit sopra l’ex plesso produttivo Area, lungo la strada che collega la frazione Piane di Potenza a Sant’Egidio di Montecassiano. A sollevare il tema è il comitato cittadino "Voce libera", dopo aver ricevuto una segnalazione anonima in merito alla caduta parziale di una copertura del capannone. Sulla questione sono stati presentati anche degli esposti, a tutela della salute pubblica.

L’edificio era di proprietà di una ditta artigiana che produceva scarpe, ditta che undici anni fa ha cessato l’attività a causa della crisi economica. "Abbiamo ricevuto in una pennetta usb le foto scattate dall’alto, dalle quali si vede la situazione di degrado e di mancata manutenzione della copertura del sito – scrive il comitato –. L’ammaloramento delle lastre di eternit è a dir poco preoccupante, e aggravato da buchi più o meno grandi e da innumerevoli crepe. Il capannone risulta chiuso da tempo e abbandonato a un lento ma inesorabile disfacimento. Ha subito circa dieci anni di disinteresse e il suo futuro è legato a una eventuale vendita da parte di un’immobiliare. Come nostro modus operandi, dopo aver preso tutte le informazioni del caso abbiamo presentato esposto agli enti preposti in materia come Asur e Arpam, informando anche agli organi amministrativi comunali".