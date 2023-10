Eternit abbandonato lungo le strade: siamo arrivati al terzo caso

Stanno aumentando sempre più i casi di eternit abbandonato lungo le strade di Porto Recanati. Tant’è che nei giorni scorsi c’è stato un nuovo rinvenimento ai margini di via della Castelletta, nei pressi del ponte della Barchetta. Proprio lì è stato notato del materiale sospetto, che potenzialmente conteneva amianto. E con una determina a firma del responsabile dell’ufficio Lavori pubblici, Patrizia Iualè, è stato dato incarico alla LA.G.F. srl di Recanati, per un costo di 610 euro. Così sono intervenuti gli operatori della ditta, che hanno prima prelevato quel materiale per poi procedere allo smaltimento. È già la terza volta che il Comune rivierasco si deve nell’ultimo anno per togliere quei pezzi di eternit, scaricati da ignoti per strada. Un altro episodio si era verificato tra marzo e aprile, quando dell’amianto era stato abbandonato all’altezza della Strada Del Vallato. Non solo: a inizio anno era successo lo stesso in pieno centro urbano, e cioè su via San Giovanni Bosco, dove era stato trovato a terra uno spezzone di canna fumaria, composto appunto da amianto. Perciò era scattato l’intervento della polizia locale, che aveva transennato e messo in sicurezza l’area.

g. g.