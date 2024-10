Eum, il laboratorio di scrittura creativa per bimbi di Malaisi da Bibidi Bobidi Book

Domani alle 17 alla libreria Bibidi Bobidi Book, su corso Matteotti, si svolgerà il nuovo appuntamento dei Colloqui Eum. Sarà un laboratorio di scrittura creativa per bambini basato sul libro "Il Tarot spiegato a mia figlia" (pubblicato da Eum nel 2019), a cura di Barbara Malaisi, docente Unimc, con la partecipazione della presidente Eum, Simona Antolini, e delle libraie Eleonora Splendiani ed Elisa Zippilli. La docente Barbara Malaisi condurrà i piccoli scrittori e le piccole scrittrici alla scoperta del potenziale narrativo dei tarocchi, queste immagini così evocative che affondano le loro radici nel Rinascimento italiano e ancora oggi non cessano di stupire per la loro versatilità. Contro il luogo comune che vede nei tarocchi un cialtronesco strumento per la previsione del futuro, un approccio ludico e introspettivo costringe non solo a ripensarli in chiave filosofica, ma a riportarli alla loro originaria funzione narrativa e didattica.