"Eureka! Funziona", premiato il progetto del Convitto

Primo posto nella categoria scuole primarie di "Eureka! Funziona" e viaggio a Firenze per la classe 5ªA del Convitto Leopardi di Macerata. La gara di costruzioni tecnologiche – promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Macerata, in collaborazione con Federmeccanica – ha premiato il progetto "Salva la città", ideato da Francesco Alderuccio, Miriam Ashraf, Samuel Martinelli e Mirko Sula, sotto la guida della maestra Barbara Bacaloni. Il premio è stato di 150 euro per la scuola e un emozionante viaggio a Firenze per la classe offerto da Federmeccanica, per partecipare all’evento nazionale di "Eureka! Funziona!" al Centro tecnico federale Figc di Coverciano. Gli alunni della 5ªA hanno rappresentato la provincia tra interviste, laboratori interattivi e performance di teatro educativo, con ospiti di rilievo del mondo dell’istruzione e dell’industria. Ragazzi e ragazze hanno poi visitato il Museo Leonardo da Vinci. Grande la soddisfazione della dirigente Roberta Ciampechini, secondo cui "la vittoria della nostra 5A rappresenta un segnale molto positivo: la scuola, quando sa rinnovarsi e valorizzare ogni alunno, può davvero fare la differenza".