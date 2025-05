"Eureka!", premiati Convitto e istituto Lotto

Successo per l’edizione 2025 di "Eureka! Funziona!", gara di costruzioni tecnologiche promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Macerata in collaborazione con Federmeccanica, rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della provincia. L’evento, al teatro Don Bosco, ha coinvolto oltre 150 alunni, con la conduzione di Carlo Rotini, delegato Progetto Scuola dei Giovani Imprenditori. Tra gli interventi anche quelli di Carmina Laura Giovanna Pinto, dell’Ufficio Scolastico Regionale, e Carmela D’Amico, dell’ufficio risorse umane della Clementoni Spa.

Per le scuole primarie, al primo posto il progetto "Salva la città" della classe 5ª del Convitto Nazionale Leopardi di Macerata, un gioco avvincente in cui i partecipanti devono salvare la città dall’attacco di un gigantesco dinosauro. In gara anche le scuole Enrico Fermi di Macerata con "Il paradiso dei bambini", la scuola Anna Frank di Villa Potenza con "Acchiappa il tappo" e Dolores Prato di Treia con "Il teatro degli aviatori".

Per le scuole secondarie di primo grado, vittoria per la 2ªB dell’Istituto Lorenzo Lotto di Monte San Giusto con "Space Path", una palla che, superando ostacoli attraverso un percorso spaziale, ha affascinato giuria e pubblico. In gara anche le classi 2ªA e 2ªD della scuola secondaria Coldigioco – Mestica di Cingoli e Apiro.

I progetti sono stati realizzati con materiali forniti da Federmeccanica e ispirati al tema del magnetismo. "Abbiamo imparato a costruire qualcosa insieme senza litigare!" ha raccontato Giulia, 10 anni; "Mi sono molto divertito e ho capito tante cose grazie a questo progetto!", ha aggiunto Marco, 13 anni.