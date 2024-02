Euribor manipolato, via ai rimborsi

Buone notizie per i consumatori che avevano un mutuo a tasso variabile tra fine settembre 2005 e fine maggio 2008: la Cassazione ha dichiarato la nullità dei tassi Euribor dal 2005 al 2008 applicati dalle banche su quei contratti. Questo perché la Commissione antitrust europea ha accertato l’esistenza di un accordo di cartello tra alcuni istituti di credito per manipolare l’Euribor verso l’alto, con la conseguenza che i cittadini che avevano un mutuo agganciato a quel tasso hanno pagato interessi maggiori del dovuto. La Cassazione ha riconosciuto la nullità del tasso anche in riferimento alle banche che non hanno partecipato all’accordo di cartello, aprendo le porte alla possibilità per i titolari di mutuo a tasso variabile di recuperare somme anche di migliaia di euro. Adiconsum offre assistenza nelle sue sedi ai consumatori che vogliano chiedere il rimborso.