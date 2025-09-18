Euro e la vita oltre il buio della Sla: “Io e gli amici al bar, così reagisco”

Macerata, 18 settembre 2025 – “Ho visto il buio più profondo. Poi, però, ho deciso di vivere quello che ho con leggerezza e con il sorriso. E questo è possibile grazie a mia moglie, ai miei figli e alla coralità del gruppo di amici con i quali quotidianamente ci troviamo in “ufficio” per prendere un caffè, una birra o per consumare un gelato”.

L’ufficio, come lo chiama Euro Severini di Corridonia, malato di Sla, è il bar gelateria “Gelatomania” di via Trento, gestito da Mariano Canullo il “regista” di questi ritrovi.

Una risposta piena di energia contro una malattia terribile che oggi, giornata nazionale della Sla, costituisce un fattore di speranza non solo per Euro, ma anche per i tanti che condividono la sua situazione, a partire da Alberto Marinelli, anche lui di Corridonia, città che conta cinque persone affette da questa terribile patologia. Lo abbiamo incontrato a Gelatomania – dove, sennò? – dove ogni primo pomeriggio si ritrova con il suo gruppo di amici: Giuseppe Gironda, che è anche il suo medico di base, Arturo Guzzini (che lo raggiunge da Recanati), Paolo Cartechini (già sindaco di Corridonia), Claudio Margnani, Filiberto Batocchi, Giovanni Battista, Lauro Fabiani, Benito Corradini e Cesare Vincenzetti.

Quando è arrivata la brutta notizia?

“La Sla mi è stata diagnosticata nel novembre 2022. Tutto, però, è cominciato diverso tempo prima, circa un anno e mezzo, quando avevo avvertito una differenza del tono muscolare tra la gamba destra e quella sinistra, accompagnata da qualche fibrillazione atriale. La prima cosa a cui si pensa, per gli arti inferiori, è che vi possa essere qualche problema di carattere circolatorio. E, così, ho iniziato a fare i necessari accertamenti. Ma è solo grazie alla particolare attenzione del mio medico di base e amico, Giuseppe Gironda, che mi ha avviato nella giusta direzione, che siamo poi riusciti a capire di che cosa si trattava”.

Che cosa ha pensato in quel momento?

“È stato un momento tragico, ho vissuto una crisi profonda, verticale. Non sapevo davvero cosa fare, tanto più che di lì a poco ha avuto problemi di salute anche mia moglie. Mi sentivo perso. Poi, però, proprio grazie a mia moglie, che nel frattempo ha superato le sue difficoltà, e ai miei figli, sono riuscito a reagire. Ho capito che certo non avrei mai aiutato me stesso, né coloro che mi stanno vicino chiudendomi nel dolore e rinunciando a vivere. Ho deciso di affrontare la malattia con il sorriso, e in questo cambio di passo il ruolo degli amici è stato decisivo”.

In che modo?

“Intanto per la coralità del gruppo, composto da personalità diverse, ma tutte ugualmente positive. Ci ritroviamo tutti i giorni per parlare, scherzare, condividere, è una cosa fantastica. Di recente abbiamo aggiunto anche l’esperienza di un viaggio a Monaco di Baviera e ne stiamo pensando un altro, forse a Berlino. Ma direi che – soprattutto – conta il fatto che vivo questa condivisione su un piano di parità: non ho mai avvertito, né avverto, che qualcuno di loro mi tratti con compassione. Mi trattano – da veri amici - come uno di loro. E questo, anche se non la cancella, fa dimenticare la malattia, aiuta molto a vivere la normalità. Poi, certo, c’è la parte medica, anch’essa molto importante”.

Dica…

“Sono seguito dal mio medico di base e dall’equipe multidisciplinare della Neurologia di Macerata, in particolare dalla dottoressa Cristina Petrelli, secondo una efficace integrazione tra territorio e ospedale. So che, al momento, da questa malattia non si guarisce. Ma voglio vivere la mia vita e spero comunque nella ricerca”.