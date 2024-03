Europee: anche Mancini nella lista organizzata da Santoro e La Valle

Anche nelle Marche si è organizzata la lista ‘Pace Terra Dignità’ per le elezioni europee, nata per iniziativa di Raniero La Valle e di Michele Santoro. Presenta, tra gli altri, due candidati marchigiani: l’avvocato Roberta Sforza e il docente universitario Roberto Mancini. Obiettivi prioritari la pace, la richiesta del cessate il fuoco in Ucraina e nella striscia di Gaza e la costruzione di una politica di pace da parte dell’Unione Europea. E’ intanto in corso la raccolta delle firme per la presentazione della lista nelle Marche e in tutta Italia.