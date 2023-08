Europei con sindrome di down: Alessandro Greco da Recanati convocato

C’è posta per te e che posta. L’atleta recanatese Alessandro Greco è stato, infatti, convocato a Padova per i Suds, i campionati europei per atleti con sindrome di down, che si terranno dal 4 al 10 settembre. Greco ha fatto parte della nazionale italiana Iba 21 quando a ottobre, in Portogallo, ha vinto il Mondiale di basket. L’atleta, però, nel suo carnet ha anche la vittoria del campionato d’Italia 2022 con la squadra dell’Anthropos di Civitanova e ormai è un elemento fisso della selezione azzurra con cui maglia ha portato a casa Europei (2017 e 2021) e Mondiali (2018, 2019 e 2022). Greco è stato premiato dall’amministrazione comunale ad aprile durante la cerimonia della Pasqua dello Sport.