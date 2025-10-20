Eurosuole, tutto pronto per il derby. Lube e Yuasa vogliono far sognare

Oltre cinque mesi dopo un’eternità e assurdità tutta pallavolistica, 22 giorni dopo il trionfo mondiale dell’Italia, torna finalmente la SuperLega. Questa sera alle 20.30 nel suo Eurosuole Forum rimasto inviolato per tutta la scorsa regular season, la Lube inizia il 31esiamo compleanno consecutivo di A1 e lo fa con la partita più festosa, il derby delle Marche con la Yuasa Battery Grottazzolina. Rivoluzionata e ringiovanita un anno fa, poi rivelazione della stagione vincendo la Coppa Italia e arrivando in finale Scudetto (era il 7 maggio e Trento vinse in 4 gare chiudendo proprio a Civitanova), i biancorossi del confermato Medei in estate hanno mantenuto l’ossatura di un gruppo particolarmente coeso e impregnato di entusiasmo misto ad ambizione.

Ora Balaso e compagni vogliono continuare a stupire e a far sognare, la prima prova sarà appunto contro i cugini fermani, superati 3-0 in entrambe le sfide della scorsa regular season anche se, nei tre test estivi, la Yuasa ha avuto la meglio due volte (giusto ricordare che i team erano in versione incompleta e sperimentale). Oggi i protagonisti dovrebbero esserci proprio tutti, coach Ortenzi da pochi giorni ha anche conosciuto l’ultimo arrivato, l’opposto iraniano Golzadeh e si presenterà a Civitanova con vari ex, spiccano Stankovic e Marchisio. Sul nuovo taraflex del palazzetto, in stile parquet, Medei invece andrà col nuovo modulo a 3 schiacciatori, assetto tattico privo di un opposto puro e idea che potrebbe favorire Nikolov come abbiamo visto al Mondiale. Del resto il bulgaro è notoriamente un po’ in difficoltà in ricezione mentre in attacco è devastante come pochi. In mezzo ballottaggio tra il veterano Podrascanin e uno dei 3 acquisti, D’heer.

Da segnalare che prima del derby il palleggiatore biancorosso Boninfante riceverà il Premio Badiali dalle mani della presidente Simona Sileoni. Si tratta del riconoscimento di Lega attribuito ogni anno al miglior atleta Under23 del precedente campionato. Le probabili formazioni. Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; schiacciatori Loeppky, Nikolov e Bottolo; centrali Gargiulo e Podrascanin; libero Balaso. A disposizione Orduna, Kukartsev, Poriya, Duflos-Rossi, D’heer, Tenorio, Bisotto. All. Medei Yuasa Battery Grottazzolina; palleggiatore Falaschi; opposto Petkovic; schiacciatori Magalini e Tatarov; centrali Pellacani e Stankovic; libero Marchisio. A disposizione Marchiani, Galzadeh, Fedrizzi, Vecchi, Cubito, Petkov, Koprivica. All. Ortenzi.