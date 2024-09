Evacuata una famiglia a Tolentino, strade e negozi allagati

Un violento nubifragio ieri pomeriggio ha messo sotto scacco Tolentino. Il sindaco Mauro Sclavi ha attivato il Centro operativo comunale, e l’assessore Flavia Giombetti, tecnici e operai comunali, agenti della polizia locale, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile aiutati anche con idrovore dai colleghi di Macerata Soccorso sono scesi in campo. Diverse le criticità. Una famiglia composta da tre persone, padre, madre e figlio, è stata evacuata in via Bezzecca per allagamento e per i danni alla rete elettrica con blackout; anche l’auto sarebbe stata sommersa dall’acqua. Con ’assessorato ai servizi sociali, per la famiglia è stata trovata una soluzione temporanea ai container di via Colombo, quelli rimasti che fungono da area di Protezione civile. Allagati scantinati e locali, aziende e laboratori artigiani, specie nella zona industriale di via Colombo; problemi ai garage della caserma dei carabinieri. È stata colpita di nuovo la tappezzeria dell’assessore Fabiano Gobbi, che già era stata raggiunta dall’acqua a giugno. Infiltrazioni dal tetto, con distaccamento dei pannelli del controsoffitto, nella scuola Rodari e in tre classi del plesso Grandi. Idem in alcune stanze del municipio, a palazzo Europa. Alcuni negozianti non hanno potuto raggiungere le loro attività. Allagamenti anche al sottopasso della stazione e al passaggio a livello. Stessa cosa per il sottopasso che collega viale della Repubblica con viale Vittorio Veneto, dove un furgone è rimasto bloccato.

Problemi anche in viale Labastide Murat con il passaggio a livello e per la chiusura temporanea della linea ferroviaria. Caduto un albero in viale Giovanni XXIII, vicino al campo da basket, subito rimosso dagli operai del Comune. Frane e piante minacciano di cadere in contrada Asinina e in altre zone alla città. Allagata la sala della platea del teatro Spirito Santo. Sospese anche le attività al CentroArancia per la giornata di oggi. Ieri sera una tolentinate ha lanciato un appello suoi social per ringraziare un uomo sulla sessantina: "Vorrei ringraziarlo per aver atteso con me l’arrivo della polizia, in mezzo alla strada. Si è fermato con me, sotto il finimondo di pioggia, mi ha dato il suo triangolo e un ombrello che vorrei restituire".

l. c.