Evade dai domiciliari, nuova denuncia per una 48enne

Dopo essere stata arrestata per aver violato il divieto di avvicinamento alla figlia, evade dai domiciliari. Così è stata denunciata di nuovo una donna di 48 anni, residente a Recanati.

La recanatese era stata arrestata perché non aveva rispettato l’obbligo di mantenere la distanza di cinquecento metri da dove vive la bambina, e dalla scuola e dai luoghi che la piccola frequenta abitualmente. Infatti venerdì pomeriggio, intorno alle 16.30, la 48enne era stata fermata dai carabinieri, che l’avevano trovata nel giardino dell’abitazione dove vive la bambina. La patuglia era intervenuta in seguito a una segnalazione. E dopo averla trovata nei prezzi dell’abitazione della figlia, la donna era stata arrestata per non aver rispettato il divieto di avvicinamento. Sabato mattina in tribunale a Macerata, si era svolto il processo per direttissima. Difesa dall’avvocato Mirela Mulaj, la recanatese si era avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande del pm Francesca D’Arienzo. Per lei il giudice Francesca Preziosi, che ha convalidato l’arresto, aveva disposto gli arresti domiciliari.

Ma ieri mattina, da un controllo attuato dai carabinieri, è emerso che la donna non si trovava affatto in casa sua, dove sarebbe dovuta rimanere. E così era per lei è scattata questa ulteriore denuncia.

c. m.