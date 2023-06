Evade dalla comunità, patteggia un anno e va in carcere a Pesaro

Patteggia un anno per evasione e va in carcere Valeria Hrustic, la 24enne romana fuggita dalla comunità e arrestata sabato scorso dai carabinieri. La ragazza, indagata per una rapina commessa nella capitale a fine novembre 2022, era stata messa nella comunità di rcupero a Corridonia dal tribunale di Roma con gli arresti domiciliari. Ma sabato pomeriggio una pattuglia, passando lungo la strada provinciale 3, l’ha notata mentre camminava a piedi e l’ha controllata, dopo averla riconosciuta, scoprendo che si era allontanata senza alcuna autorizzazione dalla Pars. Per questo era stata arrestata, riportata ai domiciliari in comunità, e accusata di evasione. Ieri mattina si è tenuto il processo per direttissima, davanti al giudice Daniela Bellesi del tribunale di Macerata. Per lei l’avvocato difensore Laura Mariani ha chiesto di patteggiare la pena, concordata con il pubblico ministero Francesca D’Arienzo a un anno di reclusione in continuazione con una sentenza precedente. Dopo il processo, la ragazza è stata portata in carcere a Pesaro, poiché dal tribunale di Roma è arrivato un aggravamento della misura cautelare in seguito all’evasione dalla comunità di Corridonia. Oltre a questa operazione, lo scorso fine settimana i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata hanno fatto diversi controlli su strada. Sono state denunciate due persone, con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. I due automobilisti erano stati fermati in centro a Macerata venerdì notte, e con l’etilometro erano stati trovati con un tasso alcolemico uno di 1,23 e l’altro di 1,12 grammi per litro. A entrambi sono state ritirate le patenti. I controlli proseguiranno ancora da parte dell’Arma per garantire la sicurezza dei cittadini.