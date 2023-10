Evade, rintracciato grazie alle telecamere

Evade dai domiciliari ma viene rintracciato con le telecamere e arrestato di nuovo, il 22enne Riccardo Pistola. Era stato fermato la settimana scorsa con due chili e mezzo di droga, nascosti in un bed and breakfast a Civitanova. Giovedì sera, i carabinieri della stazione di Treia sono andati a casa del ragazzo, per verificare se fosse a casa. A Pistola, infatti, erano stati imposti gli arresti domiciliari, dopo che i carabinieri di Civitanova, con un blitz nella sua stanza nella struttura turistica, avevano trovato due chili e mezzo di hashish, pochi grammi di marijuana e qualche seme di cannabis. Ma alle 19.30, la pattuglia ha scoperto che il ragazzo si era allontanato a bordo dell’auto condotta da suo padre, per una destinazione ignota. Subito l’evasione è stata segnalata alla centrale operativa, e i carabinieri hanno iniziato a esaminare le immagini degli impianti di video sorveglianza Ocr, monitorando le principali vie di comunicazione. Hanno così scoperto che l’auto prima aveva imboccato la superstrada dirigendosi verso Civitanova, poi arrivata lì aveva invertito la marcia per tornare verso Treia. Quindi i militari, restringendo il campo d’azione, sono tornati dalle parti di casa di Pistola, in una frazione di Treia, e dopo circa un’ora da quando erano partiti hanno visto rientrare padre e figlio. Il ragazzo è stato arrestato e venerdì mattina per lui si è tenuto il processo per direttissima, disposto dal sostituto procuratore Claudio Rastrelli. In tribunale poi per lui è stata patteggiata la pena di otto mesi, con la sospensione condizionale. Dopo il processo, il 22enne deve rimanere ai domiciliari.

I carabinieri hanno poi informato che al volante ubriaco fradicio, un 34enne aveva causato un incidente con feriti. Per questo ora l’uomo, residente a Morrovalle, è stato denunciato. L’incidente era avvenuto il 7 ottobre lungo la provinciale 46 a Monte San Giusto. Per le lesioni riportate nello scontro, il morrovallese era stato portato a Torrette, dove era stato sottoposto al prelievo di sangue.

Paola Pagnanelli