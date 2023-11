Evasione, 32enne resta ai domiciliari

Resta ai domiciliari il 32enne evaso mercoledì. L’uomo era stato sottoposto a una misura cautelare per impedire che si avvicinasse ai genitori, che più volte avrebbe aggredito e picchiato. Ma mercoledì alle 13.50 la polizia lo ha visto in bicicletta in via Abruzzo, e così era stato arrestato. Ieri in udienza di convalida, difeso dall’avvocato Vando Scheggia, l’uomo ha spiegato di essere uscito per cercare l’eroina, e che il braccialetto elettronico non aveva suonato perché tarato solo in modo da non farlo avvicinare ai suoi genitori. Alla fine il pm Francesca D’Arienzo ha chiesto di rimodulare il braccialetto, in modo da far segnalare ogni uscita, il giudice ha accolto la richiesta e ha rinviato il processo per direttissima per l’evasione a febbraio. Quella di mercoledì era la quarta volta che l’uomo usciva di casa nonostante la misura cautelare, che a questo punto potrebbe essere aggravata. Per il momento, il 31enne non potrà uscire di casa.