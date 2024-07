Evasione fiscale. Assolto il presidente. Stefano Micozzi

Accusato di aver evaso oltre centomila euro di tasse, è stato assolto con la formula più ampia il presidente della società sportiva Helvia Recina Stefano Micozzi.

L’accusa mossa nei suoi confronti riguardava gli anni 2011 e 2012, quando Micozzi non avrebbe presentato la denuncia dei redditi, evadendo così il primo anno 66mila euro di Ires, e il secondo 53mila.

Ieri, nell’ultima udienza del processo, la procura ha chiesto la condanna a due anni e due mesi di reclusione.

Gli avvocati difenzori Esildo Candria e Sandro Properzi hanno invece spiegato che le associazioni sportive dilettantistiche hanno un regime fiscale agevolato; in ogni caso, la presunta evasione era stata calcolata tenendo conto di somme da cui non erano state tolte le spese sostenute per calciatori, massaggiatori, accompagnatori e quant’altro.

Alla fine la ricostruzione fatta in aula dalla difesa di Micozzi ha convinto il giudice Domenico Potetti, che ha assolto l’imputato "perché il fatto non sussiste".