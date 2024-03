Evasioni dalla casa d’accoglienza e litigi: 47enne torna in carcere

Dopo una serie di condanne, aveva ottenuto di scontarle in una casa di accoglienza. Ma in seguito a evasioni e litigi, è stato riportato in carcere a Montacuto. Si tratta di un 47enne italiano che, per una serie di reati commessi dal 2010 al 2017, tra Macerata e Ascoli, doveva scontare due anni per ricettazione, un anno e mezzo per furto in abitazione, un anno e tre mesi per un altro furto in abitazione e quattro anni e quattro mesi per una rapina in villa. In totale, nove anni e un mese. Lo scorso maggio, con un provvedimento del magistrato di sorveglianza di Ancona, aveva ottenuto gli arresti domiciliari a Macerata. Lo scorso febbraio poi, su disposizione del magistrato di sorveglianza di Macerata, era stato trasferito in una casa di accoglienza di Ancona. Il 19 marzo scorso, però, gli agenti della Volante di Ancona, nel corso di un intervento per una lite, nella quale l’uomo era coinvolto, hanno arrestato il 47enne per evasione.

Il 22 marzo, lo stesso soggetto era stato coinvolto in una ulteriore lite nella casa di accoglienza, e di nuovo era dovuta intervenire la Volante. Fatta la segnalazione su questi episodi, l’ufficio di sorveglianza di Macerata ha sospeso il beneficio della misura alternativa e ha disposto che il 47enne torni in carcere per scontare le pene a cui è stato condannato. Gli agenti della Squadra Mobile di Ancona dunque lo hanno rintracciato nella casa di accoglienza e accompagnato a Montacuto.

re. ma.