’Eveil’ sul palco del Rossini: "Come calarsi in un sogno"

"Lo spettatore vivrà come un sogno in cui si incontrano mille situazioni e si vivono esperienze differenti". Alexandre Hafner, codirettore artistico assieme al fratello Stéphane della compagnia Le Farfadais, presenterà "Eveil" alle 21.15 di domani al Rossini di Civitanova. Una proposta poetica con acrobazie mozzafiato, in grado di immergere lo spettatore in un mondo di atmosfere oniriche, personaggi indimenticabili. "Il linguaggio – aggiunge Hafner – è quello del circo che tuttavia non rappresenta il fine ultimo, la performance fa infatti parte del nostro linguaggio capace di procurare emozioni". Sul palco un incontro tra creature provenienti da mondi lontani: dapprima prevale la diffidenza, poi attraverso un percorso di conoscenza si giunge ad un finale di armonia.

Hafner, come è stata la riposta del pubblico?

"Ognuno reagisce in modo differente. È per noi interessante l’incontro con il pubblico e piace quando vengono a trovarci alla fine della rappresentazione per avere un’impressione su quanto hanno visto. Mi ricordo di questa estate quando un bambino ci ha detto che è stato lo spettacolo più bello della vita e lo stesso giudizio è stato espresso da una nonna. Abbiamo anche scoperto che avremmo potuto raddoppiare le date perché il passaparola funziona benissimo".

Qual è un’altra delle caratteristiche dello spettacolo?

"La sorpresa, la gente è travolta da un susseguirsi di momenti emozionanti".

Quando Evel è stato proposto per la prima volta?

"Quasi tre anni fa e inizialmente lo abbiamo portato in scena dentro castelli, tra le montagne proponendo una scenografia ad hoc, adesso nei teatri".

Lei come è entrato nel mondo dello spettacolo?

"Mi ha trascinato dentro mio fratello, che ha lavorato anche con Raffaella Carrà, dopo i miei studi al Politecnico di Torino di Disegno industriale. Io ho un passato nell’arrampicata sportiva, Stéphane nella ginnastica artistica e nel circo: abbiamo unito tutto ciò che ci piace".

Evento organizzato da Alhena Entertainment srl e Dimensione Eventi col Comune. Biglietti su TicketOne, Ciaotickets, Vivaticket e al Rossini di Civitanova.