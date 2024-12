Eventi, animazione, musica e giochi. Natale quest’anno vale 60mila euro

Natale a Civitanova, 60.000 euro (Iva esclusa) il budget al momento stanziato per coprire i costi delle iniziative approvate dall’amministrazione comunale. Questi gli eventi approvati dalla giunta e le spese nel dettaglio: la ditta Eventfed di San Benedetto del Tronto in piazza XX Settembre organizza oggi ‘Bambin’, un allestimento di spettacoli e giochi per bambini, animazioni, performance di magia, truccabimbi, presenza strutture gonfiabili (costo 14.900 euro); la ditta Mr. Sound Spettacoli di Civitanova garantirà spettacoli nel periodo natalizio per l’8, il 15 e il 22 dicembre (spesa totale 9.000 euro), inoltre il concerto del primo gennaio in piazza (12.000 euro), la festa della Befana il 6 gennaio (6.000 euro). Nel dettaglio: l’8 dicembre Christmas Parade Show, uno spettacolo itinerante per le vie del centro; il 15 l’allestimento natalizio ‘Il Luna Park di Babbo Natale’ in pazza Ramovecchi, il 22 dicembre La Gang di Babbo Natale, show itinerante in centro; il primo gennaio il concerto Gospel in piazza XX Settembre, il 6 gennaio la Festa della Befana sempre in piazza. Nell’area pedonale della piazza Multiradio allestirà una postazione radio che ha accompagnato ieri l’accensione delle luminarie cittadine (600 euro) e provvederà a un mese di promozione radio (400 euro).

Inoltre, prevista la ‘Casa di Babbo Natale’ alla palazzina sud Lido Cluana, con gestione e animazione a cura dell’associazione Le Tate (630 euro), il concerto natalizio ‘Note di Luce 2024’ in collaborazione con Avis e Aido nella chiesa di San Pietro, curato da Silvia Morresi (750 euro), lo spettacolo musicale ‘Segni di speranza. Maria e le donne sulla sua scia’ in programma venerdì 27 dicembre nella chiesa di San Gabriele a cura dell’associazione culturale Verso l’Armonia (600 euro). La Croce Verde di Civitanova ci sarà con il tradizionale allestimento, in piazza XX Settembre, della casetta di Babbo Natale e della slitta nelle giornate di domenica 15 e 22 dicembre. Inoltre, Coro Polifonico Jubilate per la realizzazione del XVIII concerto ‘Aspettando il Natale’ il 14 dicembre nella chiesa San Carlo, poi il contest ‘Miglior albero di Natale della Regione Marche’ a cura di Dubbing Marche (252 euro), in collaborazione con la Pro Loco Civitanova Alta ‘La Città dei Presepi’. Un altro stanziamento 4.000 euro è stata assicurato per sponsorizzazioni pubblicitarie.