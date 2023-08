Eventi celebrativi dedicati ai cappuccini: incontro in Comune a Cingoli

Ieri mattina a Cingoli, nell’ufficio del sindaco Michele Vittori, collegati in videoconferenza, fra’ Sergio Lorenzini, ministro provinciale dei frati cappuccini delle Marche e fra’ Fabio Furiasse, archivista dell’ordine, hanno partecipato all’incontro propedeutico alle iniziative previste per il 14 e 15 ottobre a Cingoli, sede di uno dei conventi più antichi. Qui si svolgerà la "due giorni" inclusa nel programma degli eventi celebrativi, patrocinante la Regione, per i 500 anni ("Marche, culla dei Cappuccini: 1528-2028") dell’istituzione dei frati minori Cappuccini. Per oggi e dopodomani, incontri preparativi sono in calendario a Sarnano. Per Cingoli, alla riunione oltre al sindaco hanno partecipato le assessore Martina Coppari (poi assentatasi per impegni istituzionali) e Cristiana Nardi, e Luca Pernici dirigente delle civiche istituzioni culturali. Dopo l’incontro fra’ Lorenzini, originario di San Severino e ora nel convento di Fermo, con Nardi e Pernici ha visitato i luoghi che in ottobre ospiteranno la permanenza cingolana.

Nella foto, fra’ Lorenzini nella Sala degli Stemmi in cui è esposta la pala del Lotto "Madonna del Rosario e Santi".

Gianfilippo Centanni