Eventi del weekend a Tolentino: spettacoli, mercatini e mostre fotografiche

Fine settimana ricco di appuntamenti a Tolentino. Oggi, dalle 17, in via Bonaparte Allok!, spettacolo teatrale circense di e con Matteo Pallotto a cura dell’associazione culturale "Gli Stronati".

Domani, alle 16.30 in piazza della Libertà, accensione dell’Albero di Natale, mercatino delle scuole ed esibizione del coro dell’istituto comprensivo Lucatelli-Don Bosco diretto dal maestro Fabiano Pippa che eseguirà alcuni canti natalizi tra cui "O Albero", "Banaha" e "We wish you a Merry Christmas". Inoltre saranno allestite alcune bancarelle con la vendita di manufatti degli alunni delle scuole il cui ricavato andrà in beneficenza.

Alle 18, a Palazzo Sangallo, vernissage dell’esposizione "Dallo stadio allo studio fotografico", mostra delle opere di Claudio Pellegrini, ex giocatore di calcio che ha calcato i campi di serie A e grande appassionato di fotografia. L’esposizione, allestita alle grotte di Palazzo Sangallo, è patrocinata dal Comune, e presenta oltre trenta immagini, tutte in bianco e nero. Sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, fino al prossimo 22 dicembre e sarà visitabile tutti i pomeriggi, dalle 15.30 alle 19.30.

Nel fine settimana, nel centro storico di Tolentino, tutti possono andare a trovare gli Elfi nel bosco urbano in piazza della Libertà per giocare e scoprire tante sorprese. Si ricorda che il sabato pomeriggio e i giorni festivi, grazie all’Assm, tutti i parcheggi sono gratuiti.