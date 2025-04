"Eventi e artisti nelle piazze fino a tardi"

L’assessore al commercio e cultura Ettore Pelati vuole un’estate più coinvolgente con eventi che mettano al centro i cittadini e gli artisti. Ad esempio? "Stiamo definendo le date di Lunaria, che vedranno la partecipazione di numerosi artisti e una forte connessione con la città, ed è già tutto pronto per l’esibizione dei 16 finalisti di Musicultura, il 24 e 25 aprile, che quest’anno, dopo gli spettacoli ufficiali al teatro Persiani, prevede anche un momento più informale con gli artisti che potranno continuare a suonare in piazza, creando un’atmosfera conviviale e aperta a tutta la cittadinanza, anche fino a tarda notte".

Da Musicultura alle problematiche del commercio. Cosa sta facendo il Comune per venire incontro agli esercenti? "Una delle questioni più discusse riguarda l’occupazione del suolo pubblico. In particolare, ho sentito preoccupazioni legate a un presunto rincaro delle tariffe che non c’è stato: è importante chiarire, infatti, che l’ultimo adeguamento risale a due anni fa, nel 2023, con un incremento allora del 20%. Oggi sono le stesse di allora e siamo al lavoro per cercare di rendere più flessibile il regolamento, anche modificando le modalità di pagamento, in modo che possa essere meno gravoso per gli esercenti, soprattutto per quelli che si trovano a dover pagare per occupazioni temporanee. Purtroppo per l’anno in corso non è più possibile cambiare, ma l’impegno è di fare presto per il futuro, magari come una rateizzazione più lunga".

Un’altra questione sollevata riguarda la disparità tra l’occupazione permanente e quella temporanea. Qual è la posizione del Comune su questo? "È vero che oggi un’occupazione temporanea costa di più rispetto a una permanente che comporta maggiori responsabilità per l’esercente che diventa anche responsabile di quello che accade nello spazio occupato. Tuttavia, riconosciamo l’esigenza di trovare un equilibrio, e quindi stiamo valutando se modificare la normativa per favorire chi, pur occupando lo spazio per meno tempo, può beneficiare di tariffe più vantaggiose".

Commercianti e ambulanti sono due categorie che richiedono attenzione. Come vi state muovendo riguardo al mercato del sabato e alla regolarità delle presenze degli ambulanti? "Abbiamo già avviato un’analisi sulla situazione del mercato settimanale, con particolare attenzione a quei casi di ambulanti che risultano assenti in modo ricorrente. È importante che tutti rispettino le regole, per evitare che alcuni, magari con scuse giustificate, possano sottrarre spazio a chi invece lavora regolarmente. In questi casi, stiamo preparando un’azione di controllo più rigorosa, affinché ci sia equità tra gli operatori".

Asterio Tubaldi