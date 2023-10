Eventi promozionali e turistici:: "Finanziate tutte le richieste"

Regione e Atim hanno finanziato per un totale di 1,9 milioni di euro tutte le domande presentate al bando per eventi promozionali e di valorizzazione a fini turistici nei Comuni del cratere "#destinazionemarche – The ideal place for a better life". Le risorse sono riferite al Por (programma operativo regionale) Fesr (fondo europeo di sviluppo regionale) 2014-2020, destinate al sisma e derivano da economie di spesa. Tanti i Comuni in rete nella nostra provincia: Pieve Torina, Bolognola, Camerino, Fiastra, Muccia, Serravalle di Chienti, Monte Cavallo; Sefro, Castelraimondo, Matelica, Esanatoglia, Gagliole, Pioraco, Fiuminata; Ussita, Castesantangelo sul Nera, Serrapetrona, Valfornace, Visso; Macerata, Tolentino, Urbisaglia, Caldarola; San Ginesio, Loro Piceno, Sarnano; San Severino, Apiro, Cingoli, Treia; Monte San Martino (con Amandola, Smerillo, Rotella, Montedinove); Ripe San Ginesio, Belforte, Camporotondo, Gualdo, Penna San Giovanni. "Il bando – spiega il governatore Francesco Acquaroli – era rivolto ai Comuni del cratere che in sinergia hanno organizzato eventi promozionali per il rilancio del territorio puntando sulla valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, storiche e culturali ma anche sulle eccellenze enogastronomiche, sulla manifattura, sull’artigianato tradizionale e ovviamente sull’intrattenimento. L’idea è stata premiare e sostenere il lavoro di squadra. La risposta dei Comuni è stata immediata ed entusiasta e si è riusciti a soddisfare tutte le richieste pervenute".