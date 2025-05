Eventi, Sacchi replica a Contigiani: "La città è viva. Continueremo così"

"Le critiche che ci vengono mosse rivelano un’impostazione vetusta, una visione veterocomunista che mal si concilia con le esigenze di una città moderna. Macerata è finalmente viva". L’assessore Riccardo Sacchi (nella foto) risponde alle critiche mosse da Ninfa Contigiani, consigliera Pd, che nei giorni scorsi aveva evidenziato come "gli eventi funzionano da prima che si insediasse questa amministrazione". "Ho sempre creduto che il buonsenso, prima che il buon governo, consista nel valorizzare ciò che funziona, senza bisogno di cancellare quanto di positivo esiste già ma anzi migliorandolo - dichiara Sacchi -, è quello si è fatto e che continuiamo a fare. Abbiamo mantenuto e rafforzato manifestazioni ormai consolidate, in un dialogo costante e costruttivo con le associazioni organizzatrici, accompagnandole con nuove iniziative che stanno ricevendo un grande consenso come Sferisterio Live, profondamente ripensato e potenziato, i festival Presente liberale, De Sidera, Fanta Macerata, Tipicità, il Festival della famiglia, per citarne soltanto alcuni, intuiamo che, qualora le sinistre tornassero alla guida della città, alcuni suoi esponenti si affretterebbero a dare un colpo di spugna a tutto ciò che è stato fatto dagli avversari solo perché portatore di una visione nuova, diversa dalla loro. Un atteggiamento prigioniero dell’ideologia, condannato all’irrilevanza perché i maceratesi sanno apprezzare chi lavora con passione, serietà e con una visione nuova, aperta e libera. Non accettiamo lezioni di gestione finanziaria da dirigenti dello stesso partito che per risanare i conti dell’associazione Sferisterio solo pochi anni orsono ha contratto mutui milionari e ha lasciato altri debiti milionari per la vicenda Nuova Via Trento, per citare solo alcune delle più dolorose vicende targate Pd. Noi continueremo su questa strada".