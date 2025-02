Evento di solidarietà per la clinica di Emergency

Domenica a Civitanova l’Anpi organizza un evento a sostegno della clinica di Emergency a Gaza. Dalle 17.30 sarà presente, in collegamento online da Gaza, Michela Paschetto direttrice delle professioni infermieristiche e sanitarie di Emergency. A seguire interverrà in presenza Roberto Maccaroni, responsabile sanitario della nave di Emergency Life Support, che illustrerà le operazioni di salvataggio dei migranti nel Mediterraneo. Una testimonianza in diretta da Gaza, un paese ridotto in macerie, dove sono stati sterminati, feriti e affamati decine di migliaia di civili, di cui almeno un terzo sono bambini, il quale secondo il presidente degli Stati Uniti d’America dovrebbe diventare la riviera del Medio Oriente. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti d’America dovrebbero acquisirne la proprietà e trasferire altrove, cioè deportare, due milioni di Palestinesi. Appuntamento al ristorante Cinciallegra via San Michele. Per finire apericena finalizzato alla raccolta fondi per sostenere il centro sanitario di Emergency a Gaza. Costo dell’apericena 25 ruro (di cui 10 saranno devolute al progetto). Per prenotazioni rivolgersi a Valerio al numero 336-636364.