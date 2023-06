Evento Lgbtqia+, l’opposizione: "Si fa politica in modo subdolo"

Un patrocinio che fa discutere quello concesso dal Comune di Monte San Giusto al Pride che si svolgerà oggi, dalle 19, al bar "Il Pineta" nel piazzale della Resistenza. A sollevare la questione il consigliere di opposizione Andrea Salvatori (Azione Comune) che punta anche il dito contro l’associazione Librisate Odv, che ha organizzato l’appuntamento, accusata di "continuare a fare politica con il suo modo subdolo, anziché fare cultura". L’appuntamento di oggi prevede l’esibizione di diversi artisti e drag queen, oltre al convegno con il prof Massimo Prearo sul tema "L’attualità politica per le questioni Lgbtqia+ in Italia". "E’ importante evidenziare all’amministrazione che gli attivisti dell’associazione non hanno organizzato una semplice festa per tutti ma, dietro a maschere di belle parole, stanno portano avanti gli obiettivi delle varie organizzazioni Lgbt – spiega Salvatori –. Obiettivi che, nella loro centralità, hanno anche il tema della maternità surrogata alla quale noi del gruppo Azione Comune continuiamo a dire un secco no perché, far nascere bambini a pagamento strappandoli poi alle madri biologiche, è un reato e dovrebbe esserlo anche propagandarlo. Il punto non è quello di essere a prescindere contro gli omosessuali, ma quello di essere chiari nell’atteggiamento che si utilizza quando si vuole manifestare per avere il sacrosanto diritto di essere ciò che uno si sente di essere senza discriminazioni. È ora di smetterla di organizzare eventi politici e di iniziare ad aprirsi al confronto più costruttivo per arrivare ad una soluzione più concreta e meno ideologica".