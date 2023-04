"Everything everywhere all at once", al San Paolo il film vincitore di 7 Oscar

Stasera e domani torna il grande cinema al San Paolo con la rassegna dei Teatri di Sanseverino che presenta, spettacolo unico alle 21, il film vincitore di ben sette premi Oscar "Everything everywhere all at once" di Dan Kwan e Daniel Scheinert con Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong e Jamie Lee Curtis. La rassegna di cinema al San Paolo proseguirà "Empire of Light" di Sam Mendes con Olivia Colman, Colin Firth e Micheal Ward (giovedì 20 e venerdì 21 aprile), "Un uomo felice" di Tristan Séguéla con Fabrice Luchini e Catherine Frot (giovedì 27 e venerdì 28 aprile) e "Decision to Leave" di Park Chan-wook con Tang Wei, Park Hae-il, Lee Jung-hyun e Go Kyung-pyo (giovedì 4 e venerdì 5 maggio).