Evidente diminuzione di contagi e ricoveri

Deciso calo dei contagi da Covid, crollo dell’incidenza e dei ricoveri. Questo il quadro che emerge dal bollettino settimanale del Servizio Sanità della Regione pubblicato ieri pomeriggio. Se dal 30 dicembre al 5 gennaio i nuovi contagi sono stati 3.850 (su 7.248 tamponi processati, oltre il 53%), dal 6 gennaio al 12 gennaio sono scesi a 1.969 (su 5.122 tamponi processati, il 38,4%), vale a dire 1.881 in meno. Di conseguenza, l’incidenza dei casi per 100mila abitanti è crollata da 255,98 a 130,92, praticamente dimezzata. I ricoveri sono passati da 165 a 119, cioè 46 in meno: 3 in terapia intensiva (erano 6), 4 in terapia semi intensiva (+3) e 112 nei reparti non intensivi (erano 158). Sostanzialmente stabili (da 17 a 16) i pazienti Covid in pronto soccorso. Nell’ultima settimana sono stati registrati altri 15 decessi correlati al Covid, sempre tanti, ma anche questi in calo. Processati 650 tamponi, i casi positivi nelle Marche sono 232 (il 35,5%), 57 in provincia di Macerata.

f. v.