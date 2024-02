Evitare la dispersione scolastica

Un incontro per parlare di dispersione scolastica con l’autore di un libro sul tema, Enzo Citarella, a colloquio con diversi professionisti civitanovesi. Si terrà alle 17 di domani all’auditorium Don Lino Ramini, e ad organizzarlo è la rete sociale ‘Oltre’, presieduta da Andrea Foglia. Enzo Citarella, docente di storia e filosofia, psicoterapeuta che di recente ha scritto il libro "Alla ricerca dell’alunno perduto" (Erickson), dialogherà con Chiara Basso, giovane laureata in Psicologia clinica e della salute, Andrea Campanari, dirigente scolastico del liceo Scienze umane Stella Maris e Vania Giorgetti, pedagogista dell’Asp Paolo Ricci. "In questo viaggio nel territorio degli sconfitti cercherò – afferma Citarella - di non perdere di vista i vissuti delle persone: storie di alunni, genitori e insegnanti, di aspirazioni frustrate e riconoscimenti, destini che inevitabilmente si ripetono e circoli viziosi spezzati, delusioni, parole non dette, sguardi comprensivi, indifferenza, la diffidenza di chi è stato precocemente tradito e la speranza, sempre pronta a rifiorire, nonostante tutto. Lo farò durante tutto il lavoro, ma soprattutto attraverso la parte dedicata al racconto delle storie, che consente di condividere spunti riflessivi". "La comunità tutta potrebbe essere una valida soluzione per contenere il fenomeno della dispersione scolastica" dice Barbara Moschettoni, responsabile delle Caritas diocesana.