Anche in questa settimana le Marche hanno schivato la zona arancione. A dire il vero, giovedì l’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dava l’occupazione di posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti Covid al 22%, sopra la soglia prevista del 20%, mentre per i posti in area medica era al 30%, esattamente il valore limite. Poi, però, ieri sono entrati nel computo anche i primi posti Covid attivati nel reparto di lungodegenza dell’ospedale di San Severino, appositamente convertito. In questo modo siamo scesi di nuovo sotto al 30%. Ma va anche sottolineato che rispetto ai 349 ricoveri di sette giorni fa, gli attuali 361 indicano che c’è stato sì un incremento, ma decisamente contenuto (mediamente poco più di un ricovero al giorno). A questo punto si può anche pensare che, con contagi e ospedalizzazioni in calo, in arancione non andremo mai più. Intanto scende il numero dei contagi e quindi anche l’incidenza; ma resta ancora alto il numero dei morti. Ieri, ne sono stati registrati altri dieci, quattro in provincia di Macerata: un uomo di 62 anni di Montefano, un uomo di 71 anni di Mogliano, una donna di 60 anni di Porto Recanati e un uomo di 88 anni di Potenza Picena. Gli altri sono una donna di 92 anni di Fermo, un uomo di 80 anni di Porto Sant’Elpidio, una donna di 83 anni di Santa Vittoria in Matenano, un uomo di 76 anni di Falconara, una donna di 82 anni di Loreto e una donna di 94 anni di Pesaro. Sono stati processati 15.128 e i nuovi positivi sono 4.890: 1.083 a Pesaro, 1.468 ad Ancona, 983 a Macerata, 581 a Fermo, 573 ad Ascoli e 202 casi fuori dalla regione. La maggior parte dei contagi si concentra nelle fasce d’età 25-44 anni (1.348) e 40-59 anni (1.087), seguite da quella 6-10 anni (482). Il tasso di positività è al 37,7% rispetto al 41,9% del giorno precedente, mentre l’incidenza per 100mila abitanti scende ancora a 2.576,72. La discesa dell’incidenza che va avanti da alcuni giorni è l’indicatore più promettente. I dati dell’osservatorio epidemiologico rilevano nelle Marche un lieve aumento dei ricoveri, che passano da 358 a 361, 57 (invariati) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare passano da 24.656 a 24.730, mentre gli attualmente positivi da 25.014 a 25.091. Nei quattro ospedali della provincia ci sono 52 pazienti per il Covid: 4 in intensiva a Civitanova, 15 in semi intensiva (8 a Macerata e 7 a Civitanova), 23 in area non intensiva (6 a Civitanova, 14 a Macerata e 3 a San Severino) e 10 in pronto soccorso (6 a Civitanova, 2 a Macerata, due a Camerino).

Franco Veroli