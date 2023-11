Evoluzione e tradizione, incontro con Galimberti

Il professor Umberto Galimberti sarà al teatro della Filarmonica, sabato dalle 16.30, per l’incontro dal titolo "Evoluzione e tradizione: l’umanità al bivio". Il convegno, organizzato dall’associazione Evoluzione e Tradizione, avrà come moderatore Evio Hermas Ercoli. Dopo i saluti del sindaco Sandro Parcaroli, ci saranno la presentazione di Marco Vignoni, secondo gran sorvegliante Grande Oriente d’Italia, e l’introduzione di Marco Scali, maestro venerabile Evoluzione e Tradizione - Oriente di Macerata. Interverrà anche il giornalista Carlo Cambi. La partecipazione è libera e gratuita, fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria via mail all’indirizzo et1196@virgilio.it.