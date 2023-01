Ex allievi Don Bosco, al via il convegno

Appuntamento stamattina, a Porto Recanati, con il 42esimo convegno annuale dell’Unione ex allievi di Don Bosco. Via alle 9.30 con la santa messa nella chiesa del Preziosissimo Sangue. Poi, nell’oratorio salesiano Don Bosco, discussione sul tema "Tu che sei importante! Chicosa distoglie la nostra attenzione e devia il nostro interesse?". Interverrà il professore Gaetano Mollo, docente ordinario di filosofia dell’educazione all’Università di Perugia. Sarà presente anche Claudio Cristallini, presidente dell’ispettoria Adriatica degli ex allievi di Don Bosco.