"Ex Anconetani: incapacità della giunta Ciarapica"

"Parcheggio ex cantiere Anconetani, ennesima dimostrazione di incapacità dell’amministrazione Ciarapica". Parole dell’ex sindaco Tommaso Corvatta (lista Futuro in Comune) che ricorda di "aver previsto al momento della sua realizzazione, già nell’aprile del 2022, che la creazione di quella area sosta era una operazione sbagliata, che tra l’altro contraddiceva la deliberazione votata dalla maggioranza in consiglio e con cui accoglieva le idee progettuali di Unicam, che prevedono la valorizzazione delle peculiarità del porto senza l’aggiunta di parcheggi".

Sottolinea Corvatta (foto) che l’amministrazione Ciarapica "invece di favorire la cantieristica o le attività artigianali attinenti al porto o al centro storico, ha agito con logica elementare realizzando un parcheggio senza considerare la viabilità, le prerogative del luogo e tanto meno asservendo l’area a un progetto più complessivo". Per l’ex sindaco "non era difficile capire che il parcheggio era una scelta sbagliata, tra l’altro di dubbia realizzazione in un’area demaniale in quanto vincolata nelle sue destinazioni".

In merito alla scelta della giunta di acquistare una gru a servizio del porto "se così fosse - commenta - ci aspettiamo un’evidenza pubblica per la sua gestione, cosa che non è successa per la realizzazione del parcheggio. In ogni caso si conferma la regola di questi anni: questa amministrazione non è in grado di proporre un progetto urbanistico buono per la città nemmeno per sbaglio, con l’aggravante questa volta che la totale incompetenza ci ha fatto perdere un’occasione di sviluppo".

l. c.